Балотелли: «Могу получить «Золотой мяч» в ближайшие два-три года»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли уверен, что в ближайшем будущем он мог бы получить «Золотой мяч».

«Думаю, мне не стоило возвращаться в «Милан», но теперь я в «Ницце». В последние годы я не получал удовольствие от футбола, но теперь я снова могу улыбаться. Чувствую себя здесь очень хорошо.

«Золотой мяч»? Уверен, что если я буду хорошо тренироваться, то смогу получить его в течение ближайших двух-трех лет», – заявил Балотелли в интервью Canal+.