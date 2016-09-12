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    Балотелли: «Могу получить «Золотой мяч» в ближайшие два-три года»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли уверен, что в ближайшем будущем он мог бы получить «Золотой мяч».

    «Думаю, мне не стоило возвращаться в «Милан», но теперь я в «Ницце». В последние годы я не получал удовольствие от футбола, но теперь я снова могу улыбаться. Чувствую себя здесь очень хорошо.

    «Золотой мяч»? Уверен, что если я буду хорошо тренироваться, то смогу получить его в течение ближайших двух-трех лет», – заявил Балотелли в интервью Canal+.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2016 19:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 18 сентября 2016, 03:50

      Золотой Мяч в Ницце? реально взялся бы за ум уже не 18 лет, Потенциал есть но тратит его не в то место........

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 сентября 2016, 22:11

      Понты так и не куда не делись... Никакого мяча ему не то что в ближайшие 2-3 года не светит, но и до конца карьеры тоже... Объективно, сейчас к этому нет абсолютно никаких предпосылок. Если он на пике не входил даже и близко в круг претендентов, то теперь не войти ему и подавно. Поздно пить Боржоми...

      2
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      Рейтинг: +7

      sdg34dc 12 сентября 2016, 21:11

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 12 сентября 2016, 21:04

      Ага, первый в истории Ниццы нигер с золотыми шарами.

      0
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      Рейтинг: +26

      MAE 12 сентября 2016, 20:50

      а что ,а вдруг "Сеалекс":))

      0
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 12 сентября 2016, 20:46

      У него в последнее время не было травм головы )

      2
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      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 12 сентября 2016, 20:09

      да уж

      0
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 12 сентября 2016, 19:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      asdfghjkl;;;;;;;;;;;;;;;'

      -4
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 12 сентября 2016, 19:55

      Ну не знаю,не знаю,не знаю...на вряд ли

      3
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