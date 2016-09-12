Де Бур: «Важно, что я увидел команду, которая хотела победить»

Главный тренер «Интера» Франк де Бур увидел положительные моменты в матче против «Пескары», в котором его команда едва не уступила.

«Бывают матчи, в которых ты упорно работаешь, но не получаешь очков. Последние три недели мы хорошо потрудились, но сегодня могли не только сыграть вничью, но и потерять все очки. Но в этом есть несколько положительных моментов, от которых можно оттолкнуться. Я увидел команду, которая хотела победить, и для меня это очень важно. Мы показали хороший футбол в первой половине матча, а три момента «Пескары» создали сами у своих ворот. В итоге, я думаю, мы одержали заслуженную победу», – сказал де Бур.

Напомним, матч 3-го тура итальянской Серии А «Пескара» – «Интер» закончился со счетом 1:2.