Реконструкция «Лужников» завершится в начале 2017 года

Реконструкция стадиона «Лужники» завершится в начале 2017 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Трава (на футбольном поле) уже всходит, осталось расставить сиденья. Думаю, что в начале следующего года мы полностью сдадим стадион. «Лужники» – огромная спортивная стройка. Помимо футбольного стадиона – центральной арены – здесь строится огромный плавательный комплекс с дорожками на 50 и 25 метров, аквапарк – то есть большой водный комплекс. Кроме того, здесь появится дворец художественной гимнастики, Ледовый и теннисный дворец и целый ряд крупных объектов.

От стадиона осталась одна оболочка и она не упрощает, а усложняет строительство. Пришлось, по сути дела, вдоль этой оболочки строить, укреплять металлоконструкциями и выстраивать новую чашу стадиона на 80 тысяч посадочных мест, отвечающей требовательным взысканиям и ФИФА, и мирового футбольного и спортивного сообщества. Он обошелся нам в разы меньше, чем такие же аналоги за рубежом», – заявил Собянин.