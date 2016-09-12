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Реконструкция «Лужников» завершится в начале 2017 года

12 сентября 2016, 00:53
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Реконструкция стадиона «Лужники» завершится в начале 2017 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Трава (на футбольном поле) уже всходит, осталось расставить сиденья. Думаю, что в начале следующего года мы полностью сдадим стадион. «Лужники» – огромная спортивная стройка. Помимо футбольного стадиона – центральной арены – здесь строится огромный плавательный комплекс с дорожками на 50 и 25 метров, аквапарк – то есть большой водный комплекс. Кроме того, здесь появится дворец художественной гимнастики, Ледовый и теннисный дворец и целый ряд крупных объектов.

От стадиона осталась одна оболочка и она не упрощает, а усложняет строительство. Пришлось, по сути дела, вдоль этой оболочки строить, укреплять металлоконструкциями и выстраивать новую чашу стадиона на 80 тысяч посадочных мест, отвечающей требовательным взысканиям и ФИФА, и мирового футбольного и спортивного сообщества. Он обошелся нам в разы меньше, чем такие же аналоги за рубежом», – заявил Собянин.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (1)
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vladimir-7
1474384947
Ну, если ленточкорез сказал в начале 2017г.,значит в конце 2017г., в лучшем случае.
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