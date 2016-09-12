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    Реконструкция «Лужников» завершится в начале 2017 года

    Реконструкция стадиона «Лужники» завершится в начале 2017 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Трава (на футбольном поле) уже всходит, осталось расставить сиденья. Думаю, что в начале следующего года мы полностью сдадим стадион. «Лужники» – огромная спортивная стройка. Помимо футбольного стадиона – центральной арены – здесь строится огромный плавательный комплекс с дорожками на 50 и 25 метров, аквапарк – то есть большой водный комплекс. Кроме того, здесь появится дворец художественной гимнастики, Ледовый и теннисный дворец и целый ряд крупных объектов.

    От стадиона осталась одна оболочка и она не упрощает, а усложняет строительство. Пришлось, по сути дела, вдоль этой оболочки строить, укреплять металлоконструкциями и выстраивать новую чашу стадиона на 80 тысяч посадочных мест, отвечающей требовательным взысканиям и ФИФА, и мирового футбольного и спортивного сообщества. Он обошелся нам в разы меньше, чем такие же аналоги за рубежом», – заявил Собянин.

    Источник: ТАСС

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    12.09.2016 00:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      jertuid 26 октября 2021, 14:33

      А у нас реконструкция стадиона закончилась и теперь в подтрибунном помещении надо приобрести мебельную фурнитуру ?

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      ...
      Рейтинг: +10

      dynuvup > jertuid 26 октября 2021, 14:37

      Я могу вот, что сказать на счет вашего вопроса! Вы главное не спешите с решением его, а то как сами знаете – “кто спешит, тот людей смешит”. А по делу я вам скажу следующее: вот тут вы можете глянуть где можно купить мебельную фурнитуру https://furniture77.ru/ . Так, что хорошо подумайте насчет моих слов.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 сентября 2016, 18:22

      Ну, если ленточкорез сказал в начале 2017г.,значит в конце 2017г.,
      в лучшем случае.

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