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    Бывший форвард «Кубани»: «Не понимаю, почему никто не может утихомирить Петреску»

    Бывший нападающий «Кубани» Олег Терехин подверг критике главного тренера краснодарской команды Дана Петреску после ничьей с «Соколом» в матче 12-го тура первенства ФНЛ. Напомним, что румынский специалист в этом поединке был удален со скамейки запасных.

    «Впервые в этом сезон пришел на матч «Кубани», и остался крайне разочарован. По-моему, футболистам все равно, они не понимают, что собраны под задачу и ей не соответствуют. Поведение Петреску — отдельный разговор. Представляю, что было бы, если бы российский тренер, приехав в западный клуб, вел бы себя так вызывающе, кидался на судей. Ужас!

    Не понимаю, почему его никто не может утихомирить — ни руководство клуба, ни руководство нашего футбола. Петреску лучше бы занялся командой, постановкой игры, а то все ему плохо, всем недоволен. При этом сам нигде не дает результата и нигде не задерживается больше полугода», – сказал Терехин.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.09.2016 21:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 13 сентября 2016, 12:39

      А футбол то Олег смотрел? Интересно под кого песня спета????? и кто заказал статейку??

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      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 12 сентября 2016, 17:21

      Всем привет !!! Я бы сказал что судьи все судьи тянут Динамо ! А мы им просто кость в горле !!! Будем верить в Кубань !!!! Кубань вперёд !!! Всем хорошего вечера !!!!

      0
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 12 сентября 2016, 14:37

      а по поводу судейства, так судья в том мачте чудил не по детски, и вся бригада в том числе боковые добивали своими решениями.

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      Рейтинг: +66

      Kuban23 12 сентября 2016, 14:36

      Помоему Терехин не дает результата, Петреску пришел в Кубань вытащил из ФНЛ, зацепился впервые в истории вверху РФПЛ, потом Динамо со дна поднял и вошел в 6-ку, а с Китайцами потом донными Кубок страны взял и вверх таблицы вылез...

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      Рейтинг: +345

      zadira56 12 сентября 2016, 06:45

      На то и Дан он Кубани)

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 22:47

      На судей кидаются не от хорошего судейства, ага.

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