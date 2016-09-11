Траоре: «Надеюсь, голами в ворота «Терека» я верну себе доверие болельщиков»

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, отметившийся дублем в матче 6-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0), выразил мнение, что данными голами он сможет вернуть доверие болельщиков красно-синих.

– Это мой первый гол за ПФК ЦСКА, и мне приносит еще больше радости то, что он забит на новом стадионе. Надеюсь, это оставит хорошие воспоминания в сердцах болельщиков. Еще вчера очень много думал об этом, мечтал сегодня забить. И эта мечта реализовалась.

– Видимо, ты «молчал» первые пять туров потому, что хотел отличиться на новой арене!

– Надеюсь, что этим голом я верну себе доверие болельщиков. Это очень важная вещь для меня.