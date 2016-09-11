Шишкин: «Локомотив» должен бороться за место в тройке»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин выразил мнение, что московский клуб в нынешнем сезоне должен бороться за место в тройке сильнейших в РФПЛ. Отметим, что на данный момент железнодорожники расположились в середине турнирной таблицы чемпионата России.

– «Локомотив» не поставил четкую задачу перед Семиным на сезон. А на что команда реально может претендовать в этом году?

– Когда мы между собой общаемся, то понимаем, что должны бороться хотя бы за место в тройке. Все футболисты хотят играть в еврокубках, в Лиге чемпионов. Конкретной задачи нет, но мы хотим забраться туда повыше.