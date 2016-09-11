Пономарев: «Траоре, оказывается, забивной товарищ»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру нападающего московского клуба Ласина Траоре в матче 6-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0). Отметим, что в данной встрече ивуариец оформил дубль.

– Вы часто критиковали Ласина Траоре. Как вам он в минувшей игре?

– Выглядел здорово в смысле движения, открывался как надо, чувствовал партнеров. Он находился в нужное время, в нужном месте, отсюда и два забитых мяча. Траоре, оказывается, забивной товарищ, способный сыграть и головой, и ногой, да еще и убежать на дистанции от соперника.