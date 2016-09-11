Калитвинцев: «В «Динамо» каждый должен заниматься своим делом»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отказался комментировать последние изменения в руководстве клуба, отметив, что продолжает оставаться наставником бело-голубых.

«Что касается ситуации в руководстве, то я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. На сегодняшний день я – главный тренер «Динамо». Мы стараемся придерживаться задач, которые нам поставили. И комментировать я могу только свою работу», – заявил Калитвинцев.

Ранее сообщалось, что на посту главного тренера «Динамо» Калитвинцева сменит Игорь Колыванов.