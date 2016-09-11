Энрике: «После побед говорят об игроках, после поражений – о тренерах»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал исход матча третьего тура Примеры против «Алавеса» (1:2).

«Все говорило о том, что мы фавориты, но эта неудача должна напомнить нам, как тяжело даются победы.

После побед говорят о ключевых игроках, а после поражений – только о тренере. Я несу ответственность за поражение. Оно заставит нас учиться и думать. Мы ошибались, были неточны – соперник забил два гола с трех попыток.

Я виноват в том, что это произошло. Многие изменения в составе были связаны с обстоятельствами, которые нас окружают. Я постараюсь добиться от своей команды лучшего», – сказал Энрике.