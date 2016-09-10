Селюк: «Траоре вышел на нормальный стадион, и пошли голы»

Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал игру своего клиента в первом тайме матча шестого тура РФПЛ против «Терека». Траоре отличился двумя голами.

«В Траоре, кроме меня, Слуцкого и Гинера, никто не верил, а он взял и вошел в историю ЦСКА. Теперь Ласина навсегда будет почетным гостем на армейском стадионе.

Просто Траоре привык играть на хороших газонах. Первые пять туров ЦСКА провел на выезде, непонятно на каких полях. Только стоило выйти на нормальный стадион, сразу пошли голы.

Траоре набирает форму, адаптируется. Это голы не Траоре, а всей команды. Даже персонал стадиона имеет отношения к этим голам», – сказал Селюк.