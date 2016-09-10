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    Витсель не перешел в «Ювентус» из-за Нобоа

    Хавбек «Ростова» Кристиан Нобоа сообщил, что являлся главным кандидатом на замену полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю, который был близок к переходу в «Ювентус» во время прошедшего летнего трансферного окна. Напомним, что бельгиец уже прошел медобследование в туринском клубе, однако сине-бело-голубые в последний момент отказались от трансфера.

    Впоследствии генеральный директор петербуржцев Максим Митрофанов заявил, что срыв перехода 27-летнего игрока в «старую синьору» связан с тем, что руководству не удалось договориться о приобретении полноценной замены.

    «Теперь я могу сказать: это действительно так. «Зенит» намеревался купить меня на замену переходящему в «Ювентус» Витселю, но не смог достичь договоренности с «Ростовом» в финансовом плане и отказался от трансфера», – подчеркнул Нобоа.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    10.09.2016 14:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1297

      compka 10 сентября 2016, 20:34

      теперь Ростов начнут обвинять во всех смертных грехах и по-любому поводу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 10 сентября 2016, 19:35

      Бердыев стал вице президентом в Ростове и за копейки Нобоа не отдаст

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 10 сентября 2016, 16:38

      Да заебали

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 10 сентября 2016, 16:31

      это вранье

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 10 сентября 2016, 15:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага, 31-летнего лега? Не пизди, эквадорец.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > 18JG 10 сентября 2016, 15:57

      а теперь ты прикинь мозгой, что если это действительно сказал Нобоа, а не "крымчанка-дочь офицера", то он себя выставил перед всеми обыкновенным пиздаболом.....
      вопрос: ЗАЧЕМ АДЕКВАТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ "ПИЗДЕТЬ"( КАК ТЫ ГОВОРИШЬ), КОГДА ЭТО ЛЕГКО МОЖНО ПРОВЕРИТЬ?????
      так что Бердыеву есть над чем подумать к зиме.... так и так Витёк ваш не игрок уже, потому что когда ломают верный переход, а потом переподписывают контракт, то человек может почувствовать себя борзым щенком, за которого хозяин хочет денежку слупить с лоха....
      думаю,что ему неприятно будет, что к нему отнеслись, как к товару, ..... столько лет старался, играл...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > семечкин 10 сентября 2016, 17:22

      Чо? Ты под бутиратом? )))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > 18JG 10 сентября 2016, 17:28

      не получается прикинуть-то?
      или субстанции такой вообще нет в организме?

      -3
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      Рейтинг: +332

      семечкин 10 сентября 2016, 15:09

      ты гля, кака сука......)))))))
      а зенькины крикуны, типа гусёнка и шалавы его, кричат про говно-клуб, про навоз)))))
      при смене тренеров и пристальному вниманию Зенита в Рубину когда-то и к Ростову сейчас, смею предположить, что это просто Миллер обиделся кровно на Бердыева и теперь, где бы Курбан Бекиевич не находился, он ВСЕГДА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ГАЗПРОМА))))))
      НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ БЕРДЫЕВ УТИРАЕТ НОС "НАРОДНОМУ ДОСТОЯНИЮ", А ЭТО УЖЕ ПОДРЫВОМ УСТОЕВ ПОПАХИВАЕТ))))) А МОЖЕТ И ТЕРРОРИЗМОМ))))))

      -1
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      Рейтинг: +332

      семечкин > серый1925 10 сентября 2016, 16:17

      кому?)))
      стыдно про такое говорить, но я сторонник традиционного секса...поэтому скорее вопрос из риторических...

      -2
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 10 сентября 2016, 15:09

      Нужно как аякс покупать за копейки продавать в три дорого а не как зенит наоборот

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 15:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      видимо хотел Зенит купить Нобоа за копейку

      -5
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