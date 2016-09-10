Акинфеев: «Важно вкусить новые эмоции, ощутить радость»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об ожиданиях от домашнего матча 6-го тура РФПЛ с «Тереком».

«Волнение есть всегда, перед любым поединком и даже на тренировке. Здесь, на новой арене, главное – не думать о том, что нужно обязательно показать нечто запредельное, фантастическое. Важно вкусить новые эмоции, ощутить радость, которую будут излучать наши болельщики. Не каждый день, не каждый месяц и не каждый год тебе дано впервые сыграть на новом стадионе. А победит, как всегда, сильнейший», – сказал страж ворот.

Напомним, что матч пройдет сегодня. Начало встречи в 20:30 по мск.