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    В Ростове установят памятник Понедельнику

    Возле стадиона «Ростов Арена» будет установлен памятник прославленному футболисту Виктору Понедельнику. Такое заявление сделал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Напомним, что Понедельник является уроженцем Ростова-на-Дону.

    «У каждого стадиона, который будет принимать матчи чемпионата мира, будет установлена скульптурная композиция. На сегодняшний день мы обсуждаем, кто это будет Но самая яркая звезда, самый титулованный футболист – это Виктор Понедельник, и, скорее всего, именно его скульптура будет рядом со стадионом «Ростов Арена», – цитирует welcome2018.com Гуськова.

    Напомним, что на стадионе «Ростов Арена» пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игра 1/8 финала.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 12:24

      достойно. Молодцы!

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