Венгер: «Однажды Уилшир займет мое место. Это настоящий футбольный мозг»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб намерен продлить контракт с Джеком Уилширом, а также поделился мнением о способностях игрока.

«Я хочу, чтобы его контракт был продлен. Не знаю, когда начнутся переговоры. Думаю, где-то в декабре.

Однажды он займет мое место, это точно. Он – настоящий футбольный мозг, он понимает игру. Знаете, это заложено у него в генах. В будущем я вижу его в клубе, конечно.

Он проведет всю жизнь в футболе, это футбольный человек. Он способен понять каждого, это в его природе. Такие качества или есть, или их нет», – сказал Венгер.

Напомним, Уилшир был отдан в аренду в «Борнмут», чтобы получить игровую практику.