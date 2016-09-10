Тухель: «Критика Гетце перешла все границы»

Главный тренер «Боруссии» из Дортмунда Томас Тухель заявил, что намерен выпустить Марио Гетце в стартовом составе на матч второго тура Бундеслиги против «РБ Лейпциг», несмотря на критику в адрес игрока.

«Марио определенно сыграет против «Лейпцига», и он готов выйти в старте. Мы заметили, что о нем много говорят, а все его действия рассматриваются через увеличительное стекло.

Каждому ясно, что такого рода внимание не всегда идет на пользу игроку. Никто не может представить, каково испытывать подобное.

Как бы вы себя чувствовали, если бы за вашими действиями постоянно следили и спрашивали, насколько процентов вы готовы?

Думаю, критика зашла слишком далеко и перешла границы», – сказал Тухель.