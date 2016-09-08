Максимов – игрок «Арсенала»

В Анжи при новом тренере в него не верили, а в Туле будет лидером. А что разгонять атаки и забивать кому-то надо в команде, так что очень серьёзная помощь Туле в борьбе за сохранение прописки в РФПЛ. А там может и на повышение куда-нибудь пойдёт.
Полузащитник Илья Максимов стал футболистом «Арсенала».
Тульский клуб подписал с игроком соглашение, рассчитанное на два года. Максимов прибудет в клуб завтра и пройдет медицинское обследование.
На протяжении своей карьеры Максимов защищал цвета «Зенита», «Кубани», «Волги» и «Крыльев Советов». Последним клубом футболиста был «Анжи», за который он выступал с 2013 года по 2016. Контракт с махачкалинцами был расторгнут минувшим летом.
В прошлом сезоне Максимов сыграл за «Анжи» 23 матча, забил шесть голов и сделал один результативный пас.