Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Максимов – игрок «Арсенала»

    Полузащитник Илья Максимов стал футболистом «Арсенала».

    Тульский клуб подписал с игроком соглашение, рассчитанное на два года. Максимов прибудет в клуб завтра и пройдет медицинское обследование.

    На протяжении своей карьеры Максимов защищал цвета «Зенита», «Кубани», «Волги» и «Крыльев Советов». Последним клубом футболиста был «Анжи», за который он выступал с 2013 года по 2016. Контракт с махачкалинцами был расторгнут минувшим летом.

    В прошлом сезоне Максимов сыграл за «Анжи» 23 матча, забил шесть голов и сделал один результативный пас.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2016 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 9 сентября 2016, 05:18

      В Анжи при новом тренере в него не верили, а в Туле будет лидером. А что разгонять атаки и забивать кому-то надо в команде, так что очень серьёзная помощь Туле в борьбе за сохранение прописки в РФПЛ. А там может и на повышение куда-нибудь пойдёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Plane 9 сентября 2016, 05:17

      Включили в главные новости, как будто в Лондонский Арсенал перешел)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Rash0559 9 сентября 2016, 05:15

      Шило на мыло поменял, хотя шило по интереснее будет...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -57

      mel.dima82 9 сентября 2016, 01:06

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://u.to/08MyDw

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 9 сентября 2016, 00:33

      ИЛЬЯ ВСЮ СТРАНУ ИСКОЛЕСИЛ БЕДОЛАГА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 сентября 2016, 23:12

      А когда-то подавал надежды на основу сборной. Здравствуй Тула!

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11