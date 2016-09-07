Эль-Хаддади: «Цель «Валенсии» – попасть в Лигу чемпионов»

Нападающий «Валенсии» Мунир Эль-Хаддади рассказал о задачах команды на сезон, а также о своем переходе из «Барселоны».

«Наша цель в этом сезоне – попасть в Лигу чемпионов, и я верю, что мы можем это сделать.

Мной интересовалась «Сельта», но я сказал им, что перехожу в «Валенсию». Я хотел оказаться здесь с того момента, как узнал об их интересе ко мне.

Я пришел сюда, чтобы забивать голы, и не сомневаюсь, что нас ждет успешный сезон», – сказал Мунир.

В воскресенье футболист может дебютировать за свой новый клуб в матче третьего тура Примеры против «Бетиса».