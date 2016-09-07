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    «Арсенал» может заменить Венгера на Хоу

    «Арсенал» задумывается о смене тренера по окончании текущего сезона. На смену многолетнему наставнику «канониров» Арсену Венгеру может прийти главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу.

    Французский специалист, возглавляющий лондонский клуб с 1996 года, может покинуть красно-белых по истечении срока контракта, рассчитанного до лета 2017 года. По поводу продления договора Венгер в данный момент находится в неопределенности.

    Хоу занял с «Борнмутом» 16-е место в минувшем розыгрыше АПЛ, за год до этого выведя «вишен» в элитный дивизион впервые в истории клуба.

    Источник: The Sun

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    07.09.2016 12:30
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 8 сентября 2016, 11:11

      Бердыев так то тоже свободен! А если серьезно, Симеоне вроде говорит об отъезде из Испании!!!

      -1
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      Рейтинг: +132

      murakami777 8 сентября 2016, 05:11

      не надо трогать Венгера, если он сам не объявит об уходе...отличный пример, как шатнуло МЮ после смены САФа - сейчас только за счет огромных трансферных трат МЮ пытается вернуть былые позиции в АПЛ

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 7 сентября 2016, 15:48

      Логично.

      -1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 7 сентября 2016, 15:07

      Арсеналу крайне необходимы перемены. Хоу в принципе со своим скромным составом хорошо сыграл в том сезоне. возможно с Арсеналом у него получится, и для игроков будет освежение какое-то. тренер молодой, не нудный как Веня. все топ-тренеры уже заняты. а кого бы вы предпочли у руля пушкарей?

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > dolf666 7 сентября 2016, 15:28

      На самом деле, ни кого не могу представить кроме как Арсена... как-то даже страшно представить что будет с клубом после его ухода. Новый тренер должен будет сделать что-то невероятное, что бы команду не лихорадило как МЮ после СЭФа. Вспоминая слова Моуриньо http://bombardir.ru/news/477118, старичкам команды при ком-то отличном от Венгера будет сложно, а перестроить всю команду, ну столько денег, наверное, даже у МЮ или Реала нет

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Tyler_Stark 7 сентября 2016, 15:44

      но надо понимать, что скорее всего Венгер уже считает свои месяцы. учитывая что все топ-тренеры уже определены по лучшим клубам, то мне прям неймётся узнать шорт-лист из потенциальных кандидатов) интерес к этой теме будет зашкаливать по ходу сезона)

      -1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > dolf666 7 сентября 2016, 15:51

      Ну если так, то я бы, наверное, рассмотрел кандидатуру Эмери. Ну или вариант Ва-Банк это Анри... но это так... мысли в слух)

      -1
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      Рейтинг: +19

      _FootFan 7 сентября 2016, 15:05

      Хмм...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 7 сентября 2016, 15:00

      блин,ну и что что вывел,вон Дмитрий Аленичев тоже арсенал вывел.при всём уважении, в спартаке у него не получилось,опыт,опыт господа

      -2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Каратель 7 сентября 2016, 15:02

      Аленичев то чего?)) этих дураков никто играть заставить не смог, разве что топ-тренер какой-нибудь

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > dolf666 7 сентября 2016, 15:25

      я и не гоню на Аленичева,топ не топ,а гонять, заставить бегать тоже опыт нужен

      -1
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      Рейтинг: -3

      acergu > Каратель 7 сентября 2016, 15:50

      Их даже Эмери не смог заставить бегать, а сильнее него никто в Спартак не пойдет - это их потолок

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 7 сентября 2016, 14:48

      странная замена

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 сентября 2016, 14:38

      Давно уже пора!

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 14:22

      Дева Мария! Спаси Арсенал!

      -2
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      Рейтинг: +421

      LMI 7 сентября 2016, 13:58

      Новость с "бородой", только вот правда ли это? Зачем это делать? Новый вариант Моеса? Не думаю, что наше руководство уж настолько наплевательски относится к клубу

      -3
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