«Арсенал» может заменить Венгера на Хоу

Бердыев так то тоже свободен! А если серьезно, Симеоне вроде говорит об отъезде из Испании!!!
«Арсенал» задумывается о смене тренера по окончании текущего сезона. На смену многолетнему наставнику «канониров» Арсену Венгеру может прийти главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу.
Французский специалист, возглавляющий лондонский клуб с 1996 года, может покинуть красно-белых по истечении срока контракта, рассчитанного до лета 2017 года. По поводу продления договора Венгер в данный момент находится в неопределенности.
Хоу занял с «Борнмутом» 16-е место в минувшем розыгрыше АПЛ, за год до этого выведя «вишен» в элитный дивизион впервые в истории клуба.