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    Милевский: «Не понимаю, при чем политика к спорту»

    Форвард «Тосно» Артем Милевский рассказал о своем переходе в клуб Ленинградской области.

    «Вообще изначально был знаком с генеральным директором Матюшенко, мы познакомились еще в Минске. А непосредственно трансфером занимался мой менеджер Александр Панков, ему помогал Виталий Леденев. Саша сказал, что есть вот такой вариант, не хотел бы я поиграть? В принципе, посидели и подписали.

    «Тосно» имеет перспективы поиграть на высшем уровне. Стоит задание выйти в Премьер-лигу в следующем сезоне. Это очень интересно. У меня будет мотивация, чтобы в следующем году сыграть с такими командами, как «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар».

    Критику за переезд в Россию? Скажу так: я никогда не интересовался политикой, у меня нет ни одного знакомого из этой сферы. Не понимаю, при чем политика к спорту. А критика в мой адрес никогда не закончится в этой жизни. Я привык к тому, что меня всю жизнь критикуют. Не обращаю на это внимания», – сказал он.

    Источник: Football.ua

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    07.09.2016 11:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 7 сентября 2016, 19:34

      Антон -молодец. Украинская диаспора всегда тебя поддержит . Главное хорошо играть . И не бить пенальти как Коноплянко.

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 7 сентября 2016, 17:23

      Тосно-то может поиграет в следующем году в РПФЛ,а вот Милевский вряд ли...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 7 сентября 2016, 15:53

      А ты съезди на родину ,тебе объяснят !

      -1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 7 сентября 2016, 12:29

      Раньше Артем показывал симпатичный футбол, вот было бы классно, если бы в Тосно смог бы показать прежний футбол

      2
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 7 сентября 2016, 11:46

      главное играй и не думай о чем зря. политика и спорт разные берега реки, но иногда эта река сужается и политика переходит на другой берег. пример сборной России на Рио

      3
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 7 сентября 2016, 11:40

      правильно делаешь.пошли их на.... этих бендеров

      4
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