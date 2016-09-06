Газинский: «Всегда хочется играть при полных трибунах, это придает дополнительный импульс»

Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился впечатлениями после победы в товарищеском поединке над Ганой (1:0). По его словам, игрокам национальной команды не удалось во втором тайме сыграть аналогично первому из-за физической усталости. Также хавбек отметил, что выступление при заполненных трибунах придает дополнительный стимул.

– Встречались с достаточно хорошим соперником. Если давать им разбежаться, то, как мы увидели во втором тайме, они сразу создают опасные моменты. До перерыва мы играли неплохо, потом немножко подсели, и уже не все получалось. Тяжело ли было справляться с их скоростью в опорной зоне? Безусловно, не так просто, у них очень крепкие ребята. В первом тайме получалось, во втором стало потяжелее.

– Перед голом вы перехватили мяч после глупой ошибки соперника. Не удивились такому подарку?

– Это их ошибка. А мы на этом сыграли. Провели быструю атаку и забили.

– На стадионе было много болельщиков. Приятно?

– Безусловно. Всегда хочется играть при заполненных трибунах, это придает команде дополнительный импульс.