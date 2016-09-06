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    Шевченко: «Ничья с Исландией – хороший результат»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился наблюдениями от матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против команды Исландии (1:1)​.

    – Положительных моментов от матча больше, чем отрицательных. Ту установку, которую мы давали футболистам на игру, они попытались выполнить. Настрой у ребят был очень хорошим, самоотдача – тоже. Наш соперник был очень непростым. Эта команда может забить гол из любой ситуации. Именно поэтому одной из ключевых задач на матч была надежная игра в обороне. Пытались больше контролировать мяч. Это получалось, но не всегда. А что касается результата, то мы сегодня были ближе к победе.

    – Сборная Украины получила одно очко или потеряла два?

    – Судя по незабитому пенальти... Конечно, хотелось победить. Но мы играли с командой, которая отлично выступила на Евро-2016 и достаточно давно демонстрирует хороший футбол. Возможно, играет не так комбинационно, но создает множество проблем соперникам. Поэтому считаю, что это хороший результат.

    – После неудачного выступления на Евро-2016 команда оказалась под серьезным давлением. Чувствуете ли вы это давление на себе, учитывая то, что от сборной требуют только побед...

    – Моя задача – построить коллектив. Мы должны исходить именно из этого. Имею в виду создание коллектива, построение игры и сбалансированного состава, на что требуется время. Тогда будут и победы. Хочу поблагодарить и болельщиков. Несмотря на то что стадион был пустым, мы слышали наших болельщиков, которые были в фан-зоне и поддерживали нас, – цитирует Шевченко пресс-служба федерации футбола Украины.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2016 12:09
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