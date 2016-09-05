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    Отбор ЧМ-2018. Украина отобрала очки у Исландии, Италия обыграла Израиль и другие результаты

    В понедельник вечером состоялись очередные матчи 1-го тура отборочного цикла ЧМ-2018. Сборная Испании удачно стартовала в квалификации, разгромив Лихтенштейн со счетом 8:0. Важную победу в Израиле одержала сборная Италии, а Уэльс разгромил Молдавию.

    Остальные встречи завершились вничью. Так, в трех матчах группы I был зафиксирован одинаковый результат – 1:1.

    Отбор ЧМ-2018. Европа. 1-й тур

    Сербия – Ирландия – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хендрик, 3; 1:1 – Костич, 62; 2:1 – Тадич, 69 (с пенальти); 2:2 – Мерфи, 80.

    Уэльс – Молдавия – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Воукс, 38; 2:0 – Аллен, 44; 3:0 – Бэйл, 50; 4:0 – Бэйл, 90 (с пенальти).

    Израиль – Италия – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Пелле, 14; 0:2 – Кандрева, 31 (с пенальти); 1:2 – Бен Хаим, 35; 1:3 – Иммобиле, 83.

    Испания – Лихтенштейн – 8:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Коста, 10; 2:0 – Серхи Роберто, 55; 3:0 – Силва, 59; 4:0 – Витоло, 60; 5:0 – Коста, 66; 6:0 – Мората, 82; 7:0 – Мората, 83; 8:0 – Силва, 90.

    Хорватия – Турция – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ракитич, 44 (с пенальти); 1:1 – Чалханоглу, 45.

    Украина – Исландия – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Финнбогасон, 5; 1:1 – Ярмоленко, 41.

    Финляндия – Косово – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Араюри, 18; 1:1 – Бериша, 60 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 23:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +22

      Igreks 6 сентября 2016, 10:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сразу видно умственную отсталость кацапа))))) бугагагагагааааа....)))
      НедоТролль)

      -5
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > Зенит оле оле ола 7 сентября 2016, 12:05

      О блин! Вот это битва:))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 сентября 2016, 10:27

      Красавцы, знатно подтроллили хохлов...

      3
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 6 сентября 2016, 06:21

      ппц, одни ничьи. Все ставки сгорели...

      0
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      ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 > Зенит оле оле ола 7 сентября 2016, 12:04

      Здарова полоумный:) Давно тебя не видно было!:))) Тренинги по проносу пиротехники проходил?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 6 сентября 2016, 05:53

      Мои любимые Эйяфьядтлайёокудтлики нормально сыграли. И это без знаменитого УУ..УУ их фанов и козырного кренделя ! Порадовали тупизмом и сливяне с окраины В самый ответственный момент (пендель) , показывать мастер класс... При пустых трибунах из-за полного болтозабития на футбол "вболювальникiв"? Пипец. KSI, Россия и Ростсельмаш!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 6 сентября 2016, 05:46

      денек был хороший!!
      что касается игры,так надеялся что Исландия разнесет Украину,судя по игре на ЕВРО-2016,а они походу были вообще не мотивированы((

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 сентября 2016, 00:53

      Украина отобрала? Ахахахах! Хотя? Исландию нынче всякий знает!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Lampard87 6 сентября 2016, 00:31

      Такое ощущение,что специально была сделана такая формулировка.Хотя по игре все мы видим,кто у кого очки отобрал.

      1
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 6 сентября 2016, 00:26

      Скорее неправильно написали,тут Исландия отняла очки у Украины,исходя из хода игры,Украина как-то получше смотрелась,а Исландия лично меня удивила,как-то деревянно сыграла,несмотря на достижение на последнем великом турнире тех,и других.

      2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 сентября 2016, 00:26

      Испания повеселилась!!!

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 6 сентября 2016, 00:13

      день ничей)))))

      0
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