Игорь Денисов: «Предотвратить вылет «Динамо» в ФНЛ было невозможно»

Я изначально во всех опросах когда Динамо стало пускаться отвечал и голосовал, что вылетят в ФНЛ. Особо не радовался, но на ветках с теми кто радовался и огорчался сразу после свистка был. Очищение ФНЛ многим нужно и часто бывает полезным. Так что не в Денисове дело, молодёжью ничего не выиграть, нужен здравый баланс, который есть сейчас у Динамо в ФНЛ.
Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился своим мнением о вылете «Динамо» в ФНЛ в прошлом сезоне.
– Предотвратить вылет было вообще невозможно. Клуб выбрал такую позицию, видимо, ему это было надо. Для меня, как для футболиста, это был очень сильный удар, я переживал, но это жизнь, и она продолжается.
– Что вы имеете в виду под позицией клуба: режим экономии или организацию?
– Это вопросы не ко мне.