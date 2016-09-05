Игорь Денисов: «Предотвратить вылет «Динамо» в ФНЛ было невозможно»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился своим мнением о вылете «Динамо» в ФНЛ в прошлом сезоне.

– Предотвратить вылет было вообще невозможно. Клуб выбрал такую позицию, видимо, ему это было надо. Для меня, как для футболиста, это был очень сильный удар, я переживал, но это жизнь, и она продолжается.

– Что вы имеете в виду под позицией клуба: режим экономии или организацию?

– Это вопросы не ко мне.