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    Игорь Денисов: «Предотвратить вылет «Динамо» в ФНЛ было невозможно»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился своим мнением о вылете «Динамо» в ФНЛ в прошлом сезоне.

    – Предотвратить вылет было вообще невозможно. Клуб выбрал такую позицию, видимо, ему это было надо. Для меня, как для футболиста, это был очень сильный удар, я переживал, но это жизнь, и она продолжается.

    – Что вы имеете в виду под позицией клуба: режим экономии или организацию?

    – Это вопросы не ко мне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2016 21:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 сентября 2016, 11:00

      Я изначально во всех опросах когда Динамо стало пускаться отвечал и голосовал, что вылетят в ФНЛ. Особо не радовался, но на ветках с теми кто радовался и огорчался сразу после свистка был. Очищение ФНЛ многим нужно и часто бывает полезным. Так что не в Денисове дело, молодёжью ничего не выиграть, нужен здравый баланс, который есть сейчас у Динамо в ФНЛ.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 сентября 2016, 10:06

      А я то как надеюсь.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 сентября 2016, 07:25

      Одна победа могла бы решить все в пользу Динамо.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 сентября 2016, 01:51

      Ну да когда каждому паспортисту насыпали миллионы евро то да путь был правильный. Вот если бы вообще на него не вступали и то лучше было.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 6 сентября 2016, 00:54

      C ТОБОЙ КРЫСА ТОЧНО....ЧЕРЧЕСА ОСТАВИЛИ БЫ НЕ ВЫЛЕТЕЛИ...БОЛЬШИНСТВУ ИЗ ВАС ПИНКИ НУЖНЫ...А СТАС ЭТО МОЖЕТ...И К ТОМУ ЖЕ НЕ ПОСЛЕДНИЙ ТРЕНЕР В РОССИИ

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 сентября 2016, 22:15

      раз начал говорить, то нужно уж договаривать

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