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    Два экс-футболиста «Локомотива» пополнили состав «Этникоса»

    Двое бывших игроков «Локомотива» стали футболистами «Этникоса», подписав с кипрским клубом 10-месячные контракты. Форвард Николай Кипиани и защитник Александр Довбня, являющиеся воспитанниками красно-зеленых, прошлый сезон провели в молодежной команде железнодорожников. Нынешним летом они покинули клуб по истечении срока соглашений.

    «У нас с Кипиани были небольшие проблемы с документами, но сейчас все в порядке. Так что 12 сентября рассчитываем попасть в заявку на матч с АЕЛом.

    Почему выбрал Кипр? Потому что за границей не смотрят на возраст, и вполне можно конкурировать с более опытными игроками. Я говорю не конкретно о «Локомотиве», а о российском футболе в целом», – сказал Довбня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2016 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 5 сентября 2016, 20:12

      может быть от туда проще будет пробиться в Европу, если будут выкладываться в каждом матче по полной. Удачи парням!

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 5 сентября 2016, 19:17

      на Кипре хорошо) тепло, денег много, оффшоры)

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