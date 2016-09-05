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    «Интер» продлит контракты с Икарди, Брозовичем и Меделем

    Руководство «Интера» намерено продлить соглашения с несколькими футболистами, в числе которых нападающий Мауро Икарди, а также хавбеки Марсело Брозович и Гари Медель. От первых двоих уже получено предварительное согласие, в то время как переговоры с 29-летним чилийцем все еще находятся в процессе.

    В течение этой неделе ожидается прибытие в Милан новых владельцев «нерадзурри» для согласования некоторых финансовых нюансов. Они займутся изучением действующих соглашений, чтобы понять, насколько ведущие игроки команды защищены от посягательств других клубов.

    Напомним, что нынешние трудовые договоры с Икарди и Брозовичем заключены до середины 2019 года, а контракт Меделя рассчитан до конца сезона-2017/18.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    05.09.2016 15:59
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