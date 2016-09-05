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    Симонян: «Гана устроит сборной России хорошую проверку»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян подчеркнул, что сборную России ожидает хорошая проверка в лице Ганы в ближайшем товарищеском поединке. По его мнению, на игру с «черными звездами» подопечные Станислава Черчесова выйдут более подготовленными, нежели на матч с Турцией (0:0). Напомним, завтрашняя встреча станет для 53-летнего специалиста лишь второй на посту главного тренера национальной команды.

    «Сборная Ганы – очень серьезный соперник. Я удивляюсь тому, что по первому матчу говорят о невыразительности. Команда играла с листа, полсостава Черчесов поменял. И вообще Станислав Саламович правильно ставит вопрос таким образом, что это не товарищеские встречи, а контрольные. Сейчас против Ганы команда будет лучше подготовлена.

    И Турция, и Гана – это два хороших соперника. Гана на чемпионатах мира произвела очень хорошее и сильное впечатление. Так что во вторник сборную России ожидает очень хорошая проверка», – сказал Симонян.

    Источник: Р-Спорт

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    05.09.2016 15:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +183

      бочаров 6 сентября 2016, 02:47

      сколько отстегнули Гане чтоб они привезли второй состав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 5 сентября 2016, 21:44

      0-1 наши попадут:(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 сентября 2016, 15:50

      Да,не всякий выдержит такое-играть против 11 негров.

      -1
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