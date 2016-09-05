Матич: «Выбрал бы русский язык для изучения, он похож на сербский»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич​ заявил, будь у него была возможность изучить еще один язык, он остановил бы свой выбор на русском. По словам 28-летнего игрока, данный язык во многом схож с сербским.

«На каком языке хотел бы говорить? На русском. Я знаю словацкий, португальский и английский, но если бы я мог выбрать еще один разговорный язык, то это был бы русский, или, возможно, итальянский, так как он звучит красиво. Многие говорят по-русски, и я не думаю, что это будет слишком тяжело для меня, потому что он похож на сербский», – сказал Матич.