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  • Матич: «Выбрал бы русский язык для изучения, он похож на сербский»

Матич: «Выбрал бы русский язык для изучения, он похож на сербский»

5 сентября 2016, 14:19
3

Полузащитник «Челси» Неманья Матич​ заявил, будь у него была возможность изучить еще один язык, он остановил бы свой выбор на русском. По словам 28-летнего игрока, данный язык во многом схож с сербским.

«На каком языке хотел бы говорить? На русском. Я знаю словацкий, португальский и английский, но если бы я мог выбрать еще один разговорный язык, то это был бы русский, или, возможно, итальянский, так как он звучит красиво. Многие говорят по-русски, и я не думаю, что это будет слишком тяжело для меня, потому что он похож на сербский», – сказал Матич.

Источник: ФК «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Матич Неманья
Комментарии (3)
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Baggio1986
1473084510
Скоро во всех телевизорах страны-Неманья Матич в РФПЛ)
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тигрик
1473090873
"будь у него была возможность" Не айс
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опус 2
1473097159
Мутко тоже думал что английский похож на русский !
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