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    Грант: «Считаю Россию сильной командой, несмотря на Евро-2016»

    Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант поделился своим мнением о сборной России, с которой его команде предстоит сыграть в товарищеском матче 6 сентября.

    «Все равно считаю, что Россия сильна. А то, что произошло на чемпионате Европы, меня удивило. Ведь и игроков ваших считаю хорошими, и Леонида Слуцкого фантастическим тренером. С моей точки зрения, он делал изумительные вещи в России как в маленьких, так и в больших командах. Может, ему элементарно не хватило времени в сборной, которую он возглавил менее чем за год до турнира.

    Но случившееся ничего не означает. Можно найти массу команд, которые проваливают чемпионат мира или Европы, а потом извлекают из этого уроки и на следующем турнире выглядят уже совсем по-другому. Думаю, с Россией перед домашним чемпионатом мира это вполне может произойти», – заявил Грант.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.09.2016 01:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -186

      Protosser 7 сентября 2016, 09:32

      Не забывай добавлять "а также, несмотря на ЧМ-2014, ЧЕ-2012, ЧМ-2010"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 сентября 2016, 00:59

      Еврей еврею комплимент кинул.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Beim 5 сентября 2016, 11:03

      Ему мутко конфетку пообещал? За интервью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 5 сентября 2016, 08:41

      Льстит однако!

      1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 5 сентября 2016, 07:53

      Твои слова,да богу уши...
      А как быть тогда с ЧМ2014 ,ЧЕ 2012,ЧМ2010?
      Там по-моему времени было до и больше!

      1
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 5 сентября 2016, 07:41

      В каких таких малых командах?

      0
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 > RedWhiteFanS 5 сентября 2016, 10:00

      Ну ,так ,в сборной, наверное...

      1
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