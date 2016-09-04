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  • Мутко: «Стадион в Санкт-Петербурге строится за счет пенсионеров? Это передергивание»

Мутко: «Стадион в Санкт-Петербурге строится за счет пенсионеров? Это передергивание»

4 сентября 2016, 16:37
21

Министр спорта России Виталий Мутко поделился своими наблюдениями от визита на стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

– Что вы увидели на объекте, когда его посещали?

– Там хорошая ситуация. Главное, что заказчик и новый подрядчик абсолютно контролируют ситуацию. Все вопросы в течение месяца от предыдущего подрядчика переданы, недоделки устранены. Там были вопросы. Задача стоит к концу сентября закрыть периметр, доделать все и с октября приступить к отделке стадиона. Вот задача.

– Нет ли желания подключить к финансированию тех, кто предложил коррупционные схемы, согласно которым стройка идет за счет простых питерских пенсионеров?

– Это не так. Это – передергивание. Так можно все передернуть. Мы должны понимать. что ЧМ – это проект который развивает страну. Вчера был на стадионе. 2500 рабочих трудится. Это – в основном петербургские предприятия, это – занятость, налоги, зарплаты людей. Не забывайте об этом тоже. Два дня назад был в Ростове-на-Дону. Наверное, это надо больше показывать – новый аэропорт просто с нуля был построен за 2 года. С 1 декабря 2017 года полеты оттуда начнутся. За 40 лет никто не строил такие объекты. Благодаря ЧМ он получил возможность быть построенным. 40 миллиардов инвестиций, из них 20 миллиардов – частных инвестиций. Огромный терминал, взлетные полосы… Думаю, для ростовской области это будет прорыв. Таким образом уже четыре аэропортных комплекса модернизировали к ЧМ. В Петербурге был на проспекте Металлистов. Там все брошено, бурьян по пояс. Сейчас туда инвестируют деньги – будет построен стадион. В итоге муниципальная школа «Зенит» за всю свою историю впервые получит свой дом. Вот что самое главное.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (21)
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kykyi
1472997916
Мутко, назовите инвесторов, за чей счет строится этот стадион. Бюджет не называйте, в нем как раз не хватает денег, для транша в пенсионный фонд, для ПЕНСИОНЕРОВ.
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SunRomeS
1472997941
бл...лишь бы от темы вопроса подальше...су...собака страшная лесная
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Troj
1472999764
Вы уже на всю страну передернули..коркпционеры!!
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бочаров
1472999967
а причём Ростов тебя про Питер спрашивают умеешь уходить от ответа лис
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zagrizlik
1473001312
Конечно передёргивание...мутко убейся,сделай одолжение всему российскому народу.
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андрей андреев
1473004701
Я живу в Ростове,напротив аэропорта.Из моих окон( 9 этаж) отлично видно сколько самолётов садится и взлетает.НУ НЕТ ЗДЕСЬ ПРОБОК.Небольшой аэродром спокойно обслуживает всех пассажиров.Вопрос- Из чьего кармана будет финансирование нового большого аэропорта?
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джон базелон
1473007630
Лихо он тему перевел и вообще ни какого ответа не дал!Все разворовали,распихали по карманам и теперь все под контролем у него!Будь чиновники не в доле,за такие финансовые махинации посадили бы уже всех.А получается свой счёт пополнили и мол смотрите какие постройки возводятся,за 40 лет таких не строила страна.Сжечь их всех в печи,а саму печку растопить Мудко!!!
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vog
1473009166
Этот золотой стадион еще долго будет аукаться пенсионерам и не только им.
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sciline10
1473018905
истинный чинуша, как он на матч тв изворачивался и уходил от вопроса, это просто незабываемо. Задали конкретный вопрос- нет ли желания привлечь к финансированию тех кто пилит бюджетные деньги с этого стадиона уже лет как 10, так нет начал про ростов говорить, про школу зенита, чё бл несёт...
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seawave
1473061107
Целый аэропорт успели построить за 2 года!Со всей инфраструктурой!!! А на строящийся стадион до сих пор передергивать приходится!
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