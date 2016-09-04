Мутко: «Наша задача – дать толчок развитию футбола в стране через ЧМ-2018»

Министр спорта России Виталий Мутко выразил надежду, что чемпионат мира в 2018 году поможет улучшить ситуацию с футболом в стране.

– Вы работаете на трех должностях: в оргкомитете ЧМ-2018, в Минспорта и в РФС. Чем вызвано желание сохранить все посты?

– Провести чемпионат мира – это одно. Но лучше будет, если мы сможем воспользоваться и возможностью улучшить ситуацию в российском футболе. Конечно, ставим несколько серьезных задач: развитие инфраструктуры, открыть Россию для иностранцев, дать толчок для развития того или иного вида спорта. В данном случае – футбола. Но шараханье, затягивание, расстановка неверных приоритетов привели к тому, что мы имеем. Семь-восемь лет мы развивали материальную базу, но не делали ничего, чтобы улучшать качество управления футболом, расставлять правильные акценты. Поэтому все эти задачи едины. Задача – через чемпионат мира дать толчок развитию футбола.