Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Наша задача – дать толчок развитию футбола в стране через ЧМ-2018»

Мутко: «Наша задача – дать толчок развитию футбола в стране через ЧМ-2018»

4 сентября 2016, 14:22
9

Министр спорта России Виталий Мутко выразил надежду, что чемпионат мира в 2018 году поможет улучшить ситуацию с футболом в стране.

– Вы работаете на трех должностях: в оргкомитете ЧМ-2018, в Минспорта и в РФС. Чем вызвано желание сохранить все посты?

– Провести чемпионат мира – это одно. Но лучше будет, если мы сможем воспользоваться и возможностью улучшить ситуацию в российском футболе. Конечно, ставим несколько серьезных задач: развитие инфраструктуры, открыть Россию для иностранцев, дать толчок для развития того или иного вида спорта. В данном случае – футбола. Но шараханье, затягивание, расстановка неверных приоритетов привели к тому, что мы имеем. Семь-восемь лет мы развивали материальную базу, но не делали ничего, чтобы улучшать качество управления футболом, расставлять правильные акценты. Поэтому все эти задачи едины. Задача – через чемпионат мира дать толчок развитию футбола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
yanedo
1472990242
дать бы тебе пинка
Ответить
андрей андреев
1472990698
" не делали ничего, чтобы улучшать качество управления футболом," Да вся ваша банда ничего не делает,но почему то живёт припеваючи
Ответить
Молчуновский
1472991700
Мудко: «Наша задача – дать толчок, а лучше пинок. А кому и куда это мы потом разберемся.»
Ответить
Алексей1988
1472992036
Мудак в край оборзел!!! Какой толчок? Какое развитие? Разворуете бабки на ЧМ 18 и все! Вот это весь максимум, что от вас ждать!
Ответить
yorgenbarenz
1472992640
Что там,кроме наживы, может их привлечь?Шараханье,затягивание.... Ты куда глядел,начальник хренов? Или тоже шарахался и затягивался?Предыдущий мудко обещал победу в 2018....
Ответить
a-rakhmatov
1472993725
Толчок развитию футбола в России даст твоя отставка, Мутко, именно ты бюрократ и функционер тормозишь развитие всего спорта в России....
Ответить
Kulimen
1473001529
Пидр
Ответить
Smekaev
1473004015
Да ваша задача была как можно больше денег напиздить на подготовке к ЧМ, так что не надо тут прикидываться порядочным человеком - вся страна знает, кто вы такие. Сука, всех вас рано или поздно плата за все это ждет.
Ответить
Жентус
1473004246
Я надеюсь, что его не убьют после чм18, все таки даже животное когда режут очень жалко становится. Но Мутко пора бы догадаться, что сборная то наша из группы не выйдет, а после этого сам народ станет искать Мутко в самых скрытых точках планеты. Так что пора бы нашему министру нанимвть охрану и уезжать в Британию.
Ответить
Главные новости
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12:40
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
4
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
7
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Все новости
Все новости
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Доннарумма сделал заявление после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
6
Реакция Буффона на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+