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    Малин: «Первые минут 20-25 матча с «Динамо» провалили»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Малин прокомментировал итог матча с «Динамо» (1:2) в рамках 11-го тура ФНЛ.

    «Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, которые пришли на стадион, за поддержку. Гостям тоже надо сказать спасибо за то, что показали, как надо болеть. Приятно, когда в нашем городе собирается полный стадион. Приятно играть, и эта поддержка чувствуется.

    Начали очень осторожно, но потом растерялись – «Динамо» к нам приезжает не каждую неделю – и пропустили быстрый гол. Еще были у соперника подходы. Первые минут 20-25 мы провалили. Хорошо, что забили гол в раздевалку – ребята почувствовали уверенность. Во втором тайме больше владели мячом, больше создавали моментов. Но победы без голов не бывает», – заявил Малин.

    Источник: ФК «Тамбов»

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    04.09.2016 08:09
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