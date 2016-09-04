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    Александр Малин

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Малин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 3 февраля 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тамбов 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.08.2016 Енисей 2 : 1 Тамбов
    03.09.2016 Тамбов 1 : 2 Динамо
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