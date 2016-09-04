Малин: «Первые минут 20-25 матча с «Динамо» провалили»

Главный тренер «Тамбова» Александр Малин прокомментировал итог матча с «Динамо» (1:2) в рамках 11-го тура ФНЛ.

«Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, которые пришли на стадион, за поддержку. Гостям тоже надо сказать спасибо за то, что показали, как надо болеть. Приятно, когда в нашем городе собирается полный стадион. Приятно играть, и эта поддержка чувствуется.

Начали очень осторожно, но потом растерялись – «Динамо» к нам приезжает не каждую неделю – и пропустили быстрый гол. Еще были у соперника подходы. Первые минут 20-25 мы провалили. Хорошо, что забили гол в раздевалку – ребята почувствовали уверенность. Во втором тайме больше владели мячом, больше создавали моментов. Но победы без голов не бывает», – заявил Малин.