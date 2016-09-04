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    Калитвинцев: «Претензии будут предъявлены каждому футболисту «Динамо»

    Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев дал оценку игре своей команды в матче с «Тамбовом» (2:1) в 11-м туре ФНЛ.

    «Получилась игра, которая нравится зрителям, потому что все 95 минут в ней было напряжение. Но тренерам такая игра не нравится. По крайней мере, мне и нашему тренерскому штабу. Наверное, не смогли достучаться до ребят, донести, что игра будет тяжелая.

    После того, как мы не забили три-четыре момента, решили, что забьем потом. Во втором тайме у «Тамбова» было полное преимущество, но мы отбились. Результат – это хорошо, но претензии будут предъявлены каждому футболисту, который был на поле», – заявил Калитвинцев.

    Источник: ФК «Тамбов»

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    04.09.2016 06:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 сентября 2016, 20:04

      Постановки игры в нападении хорошая, команда интересно играет, разнообразно взламывает оборону, а вот у своих ворот без слез не глянешь, порядка совсем нет, бардачелово и игра на авось, надо в этом элементе прибавлять.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 сентября 2016, 13:27

      Провалили с Тосно.с Тамбовом еще играли

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Pourport 4 сентября 2016, 20:02

      матч с начало посмотри, потом пиши.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 4 сентября 2016, 12:09

      Требовательный какой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 4 сентября 2016, 09:17

      В этом сезоне в ФНЛ у Динамо конкурентов нет, даже с такой игрой вернутся!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 4 сентября 2016, 07:30

      Дааааа!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 4 сентября 2016, 07:24

      жестко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      marshal9 4 сентября 2016, 07:21

      не расслобляемся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 4 сентября 2016, 07:18

      Дааааа!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8017

      nik55 4 сентября 2016, 07:18

      все еще впереди

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 сентября 2016, 06:54

      Правильно. Результат результатом, а игра должна быть. В это раз повезло, отбились, а в следующий раз соперник будет сильнее и всё. Кому нужны валидольные игры ФНЛ? Никому кроме болельщиков, да и то большинству болельщиков они тоже не нужны. Рано однако у игроков Динамо началась недооценка соперников.

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