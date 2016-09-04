Петреску: «Нас дома иногда судят даже хуже, чем на выезде»

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску поделился ожиданиями от ближайших матчей команды в ФНЛ.

– Нам предстоят две игры с командами из нижней части турнирной таблицы…

– Мы – там же.

– … велика вероятность того, что соперники будут «закрываться». Какие способы преодоления эшелонированной обороны есть в нашем арсенале?

– Мы уже привыкли к этому. В таком случае должно сработать все вместе: вдохновение, удача – ведь мы создаем голевые возможности. В решающий момент важен каждый фактор, вплоть до качества поля, а у нас то один скользит, то второй падает. Удивительно, но наше поле не очень-то помогает нам…

Мы всегда играем на победу и сегодня очень хотели ее одержать. Теперь надо готовиться к следующему матчу, правильно настроить футболистов: не «загрузить», а раскрепостить, чтобы они с охоткой играли в футбол.

Нас дома иногда судят даже хуже, чем на выезде, – сказал Дан Петреску.