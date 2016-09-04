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  • Озил: «После ухода Уилшира десятый номер освободился, и я хочу его »

Озил: «После ухода Уилшира десятый номер освободился, и я хочу его »

4 сентября 2016, 00:10
4

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что хочет получить десятый номер, ранее принадлежавший Джеку Уилширу, который ушел в аренду в «Борнмут». Недавно Озилу достался этот номер в сборной Германии.

«Для меня номер многое значит. Десятый – мой любимый. Под ним играли такие легенды, как Зинедин Зидан, Диего Марадона и Пеле. Я действительно счастлив.

Я много лет хотел его получить, но и Лукас Подольски хотел того же, а у него было больше матчей. Теперь у меня появился доступ! Конечно, сначала я поговорил с другими игроками. Этот номер – как раз для меня и моей позиции плеймейкера.

В «Арсенале» этот номер освободился и я определенно хочу его», – сказал Озил.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Арсенал Озил Месут Уилшир Джек
Комментарии (4)
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de bruyne
1472939522
Какие-то кадры а не игроки какая разница какой номер играй футбол как следует лучше... не тот озил который в реале
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marslond
1472940245
Шустряк.
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андрей андреев
1472969258
Заслужил
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mutabor0992
1473033043
Ну ну...Зря Уилшира в аренду сплавили.
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