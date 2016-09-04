Озил: «После ухода Уилшира десятый номер освободился, и я хочу его »

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил признался, что хочет получить десятый номер, ранее принадлежавший Джеку Уилширу, который ушел в аренду в «Борнмут». Недавно Озилу достался этот номер в сборной Германии.

«Для меня номер многое значит. Десятый – мой любимый. Под ним играли такие легенды, как Зинедин Зидан, Диего Марадона и Пеле. Я действительно счастлив.

Я много лет хотел его получить, но и Лукас Подольски хотел того же, а у него было больше матчей. Теперь у меня появился доступ! Конечно, сначала я поговорил с другими игроками. Этот номер – как раз для меня и моей позиции плеймейкера.

В «Арсенале» этот номер освободился и я определенно хочу его», – сказал Озил.