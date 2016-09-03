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    Главный тренер «Тосно»: «Милевскому еще в состав попасть надо»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов оценил игру своих подопечных в матче 11-го тура ФНЛ против «Балтики» (4:1) и прокомментировал состояние новичка команды Артема Милевского.

    «Хочу поблагодарить ребят за игру, многое получалось, мы забили красивые мячи. Радует, что ребята услышали установку тренерского штаба. Несмотря на счет сегодняшней встречи, она получилась непростой.

    Сыграет ли в следующем туре Милевский? Ему необходимо набрать кондиции. Еще в состав же попасть надо», – сказал Парфенов.

    Источник: ФК «Тосно»

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    03.09.2016 22:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +577

      yurdin 4 сентября 2016, 08:29

      Вот взяли новую головную боль для тренера в команду

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Den4ik111 4 сентября 2016, 00:00

      Он ещё играет, я в шоке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 3 сентября 2016, 23:11

      Хахлы халявку любят - так что, не напрягайте его!!

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