Дибала: «Месси утешил меня после удаления, сказав, что это вина судьи»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал об эпизоде со своим удалением в матче отбора на ЧМ-2018 против Уругвая (1:0). Эта игра стала для него дебютной в составе национальной команды.

«Ужасный момент, потому что это был особенный для меня день, но все пошло не так. Я покидал поле с таким чувством, которого ранее не испытывал. Раньше я не плакал. Никто не видел меня в слезах, а в этот раз видела вся страна. И весь мир.

Месси сказал мне, что нужно успокоиться, такое бывает, это не моя вина, а судьи. Я почувствовал себя лучше, мне было комфортно с Месси.

Я никогда не играл с Месси, это было моей мечтой. И она сбылась. Я наслаждался этим, пока судья меня не удалил», – сказал Дибала.