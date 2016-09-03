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  • Дибала: «Месси утешил меня после удаления, сказав, что это вина судьи»

Дибала: «Месси утешил меня после удаления, сказав, что это вина судьи»

3 сентября 2016, 22:00
2

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал об эпизоде со своим удалением в матче отбора на ЧМ-2018 против Уругвая (1:0). Эта игра стала для него дебютной в составе национальной команды.

«Ужасный момент, потому что это был особенный для меня день, но все пошло не так. Я покидал поле с таким чувством, которого ранее не испытывал. Раньше я не плакал. Никто не видел меня в слезах, а в этот раз видела вся страна. И весь мир.

Месси сказал мне, что нужно успокоиться, такое бывает, это не моя вина, а судьи. Я почувствовал себя лучше, мне было комфортно с Месси.

Я никогда не играл с Месси, это было моей мечтой. И она сбылась. Я наслаждался этим, пока судья меня не удалил», – сказал Дибала.

Источник: Sport.es
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Ювентус Барселона Месси Лионель Дибала Пауло
Комментарии (2)
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GaDzHiAkimov
1472934971
расчувствовался прям
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de bruyne
1472939967
Маскерано ди Мария почти 20 30 секунд говорили а месси за 3 секунды утеш его...
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