Ди Канио: «Доннарумму коснулся бог. Такие вратари рождаются раз в 50 лет»

Бывший главный тренер «Сандерленда» Паоло Ди Канио высоко оценил игру голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, отметив, что такие вратари рождаются раз в 50 лет.

«Доннарумма обладает выдающимися качествами. Ему присущи ум и хладнокровие. То, что он рано оказался во взрослом футболе, даже хорошо. Его коснулся бог. Такие вратари, как Доннарумма, рождаются раз в 50 лет. Если он продолжит играть на подобном уровне, то станет достойным преемником Буффона«, – сказал Ди Канио.