Зе Луиш: «Пас пяткой в матче с «Анжи»? Это не бразильское, а спартаковское»

Джано сделал рывок в пустую зону, и пас напрашивался, спасибо Зе за исполнение передачи, Браво!!! А с Быками, кто то должен был уже забить, моменты как спички на ветру зажигаем! И Зе -Браво!!!
Нападающий «Спартака» Зе Луиш заявил, что в нынешнем сезоне планирует увеличить количество забитых мячей за московский клуб. Напомним, в прошлом сезоне форвард записал на свой счет восемь голов в РФПЛ.
– Вы бойко начали сезон: результативные передачи, голы. Можно говорить, что в этом сезоне поборетесь за звание лучшего бомбардира?
– Сам в себя я верю, это важно. Думаю, смогу забить больше, чем в прошлом году. Хотя еще есть вещи, в которых нужно прибавлять. И я обязательно прибавлю! Когда команда побеждает, уверенность в собственных силах растет, а с ней приходят и голы.
– Все восхищаются вашим пасом пяткой в матче с «Анжи», после которого Джано забил первый гол. Это что-то бразильское?
– Спартаковское! В тот момент даже не раздумывал, как отдать пас, получилось спонтанно.