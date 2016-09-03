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    Зе Луиш: «Пас пяткой в матче с «Анжи»? Это не бразильское, а спартаковское»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш заявил, что в нынешнем сезоне планирует увеличить количество забитых мячей за московский клуб. Напомним, в прошлом сезоне форвард записал на свой счет восемь голов в РФПЛ.

    – Вы бойко начали сезон: результативные передачи, голы. Можно говорить, что в этом сезоне поборетесь за звание лучшего бомбардира?

    – Сам в себя я верю, это важно. Думаю, смогу забить больше, чем в прошлом году. Хотя еще есть вещи, в которых нужно прибавлять. И я обязательно прибавлю! Когда команда побеждает, уверенность в собственных силах растет, а с ней приходят и голы.

    – Все восхищаются вашим пасом пяткой в матче с «Анжи», после которого Джано забил первый гол. Это что-то бразильское?

    – Спартаковское! В тот момент даже не раздумывал, как отдать пас, получилось спонтанно.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.09.2016 15:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 4 сентября 2016, 07:38

      Джано сделал рывок в пустую зону, и пас напрашивался, спасибо Зе за исполнение передачи, Браво!!! А с Быками, кто то должен был уже забить, моменты как спички на ветру зажигаем! И Зе -Браво!!!

      2
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 4 сентября 2016, 06:10

      Почаще бы красивых момеетов с шикарными голами

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 сентября 2016, 19:57

      Пяткой? Это по-стрельцовски!

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 3 сентября 2016, 18:49

      Не,ну должен признать было всё красиво сделано!С такой обороной и не такое возможно.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 сентября 2016, 18:31

      Пас отдал - чего такого,
      Но вспоминаю Черенкова

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      Рейтинг: +36

      evlev > subbotaspartak 3 сентября 2016, 18:46

      Ну классно же было. Зачем принижать? И так мало моментов красивых. Радоваться нужно любому даже намеку.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > evlev 3 сентября 2016, 19:25

      Гол красивый - это да,
      Но так хочется всегда.

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