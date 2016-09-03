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  • Райола: «Клопп был несправедлив к Балотелли, он просто кусок дерьма»

Райола: «Клопп был несправедлив к Балотелли, он просто кусок дерьма»

3 сентября 2016, 12:28
16

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, заявил, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был несправедлив к его клиенту, когда тот выступал за английский клуб.

«Руководители «Ливерпуля» признали, что Клопп был несправедлив по отношению к Балотелли. Не буду судить его как тренера, хоть для меня он и не является великим специалистом. Мне кажется, он вообще не понимал, с кем имеет дело. Марио вел себя образцово и никогда не жаловался, даже когда тренировался в одиночку. Недостаточно сказать, что Клопп был несправедлив, он просто кусок дерьма», – сказал Райола.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Балотелли Марио Клопп Юрген Райола Мино
Комментарии (16)
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spartak_88
1472895281
Кусок дерьма в данном случае ты)
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Chesn0k
1472896254
ага, остальные стопятьсот тренеров, отказавшихся от возомнившего негритёнка тоже куски дерьма?)
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Antoha46
1472897290
балотелли сам угробил карьеру,а райола говорит только то что приносит деньги,поганый человек
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mihail200606
1472897685
Помоему куском дерьма является ктото другой...)))
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АртурZaСМ
1472898081
А за такие слова можно и пи...лей отхватить... Тем более что куском дерьма является как раз таки протеже Райолы... эта с.у-к.а Райола чего только не скажет ради своей выгоды...
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Asbjorn
1472899826
Балотелли сам пром..рал карьеру,а теперь клопп виноват,райола зазнался слишком
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Raxor
1472901143
все сейчас осуждают Мино, но на его месте многие поступили бы также, ради выгоды))
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RamonCSKA
1472905079
Вполне норм когда агенты защищают своих футболистов,это же их товар
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liver2015
1472910849
Клопп все правильно сделал
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SandersMax
1472972657
мино, кусок дерьма это ты. Клопп все сделал правильно что не ставит в состав твоего сблевуха недоебаного, такого же как и ты. жумаю вы вместе под хвост балуетесь
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