Райола: «Клопп был несправедлив к Балотелли, он просто кусок дерьма»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, заявил, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был несправедлив к его клиенту, когда тот выступал за английский клуб.

«Руководители «Ливерпуля» признали, что Клопп был несправедлив по отношению к Балотелли. Не буду судить его как тренера, хоть для меня он и не является великим специалистом. Мне кажется, он вообще не понимал, с кем имеет дело. Марио вел себя образцово и никогда не жаловался, даже когда тренировался в одиночку. Недостаточно сказать, что Клопп был несправедлив, он просто кусок дерьма», – сказал Райола.