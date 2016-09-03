Витсель: «Во всех смыслах чувствовал себя игроком «Ювентуса»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель выразил разочарование от сорвавшегося трансфера в «Ювентус», так как уже чувствовал себя игроком туринского клуба.

«Зол ли я на «Зенит»? Нет, но разочарован. Я успешно прошел медицинский осмотр и уже во всех смыслах чувствовал себя игроком «Ювентуса». Обидно, что «Зенит» принял такое решение и отказался от 25 миллионов евро, но порой в футболе случаются и такие вещи. Я благодарен «Ювентусу», который сделал все возможное, чтобы подписать меня», – сказал Витсель.