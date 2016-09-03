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  • Витсель: «Во всех смыслах чувствовал себя игроком «Ювентуса»

Витсель: «Во всех смыслах чувствовал себя игроком «Ювентуса»

3 сентября 2016, 11:38
22

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель выразил разочарование от сорвавшегося трансфера в «Ювентус», так как уже чувствовал себя игроком туринского клуба.

«Зол ли я на «Зенит»? Нет, но разочарован. Я успешно прошел медицинский осмотр и уже во всех смыслах чувствовал себя игроком «Ювентуса». Обидно, что «Зенит» принял такое решение и отказался от 25 миллионов евро, но порой в футболе случаются и такие вещи. Я благодарен «Ювентусу», который сделал все возможное, чтобы подписать меня», – сказал Витсель.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Зенит Витсель Аксель
Комментарии (22)
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yorgenbarenz
1472892516
Свободу Анджеле Дэвис !
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порт
1472893376
А не нужно было проходить мед.осмотр, не согласовав с "Зенитом".
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волчарик
1472893463
за 25 про тебя уже забыли бы
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xColaz
1472893781
нужно было насрать у Зенита в офисе
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Диктор
1472894427
Ну вот теперь Зенит получил еще одного немотивированного игрока.
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exreporter
1472896087
Зенит должен понимать: разница кризиса в Европе и у нас в том, что там кризис у всех. А у нас только у народа. Никто не заплатит ни сейчас, ни завтра столько, за сколько Зенит купил Витселя. Это в любом случае "в минусе". И лучше уже было отдать за 25, чем иметь игрока с фигой в кармане на поле. Либо за такую зарплату на лавке.
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TERIA-76
1472898747
Зимой уйдет за 10)))
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Mr Abdullaev
1472899806
Скорей хотелось ему свалить из Зенита
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lekseij2007
1472902145
Отработай контракт и вали. Задолбал уже.
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товрос
1472903370
бу-га=га и Margello не отпустили бу-га-га!!!
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