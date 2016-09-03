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    Погребняк: «Давайте не будем сравнивать уровень ФНЛ и Чемпионшипа»

    Форвард «Динамо» Павел Погребняк не испытывает проблем со здоровьем и намерен принять участие в поединке 11-го тура ФНЛ с «Тамбовом». При этом 32-летний футболист подчеркнул, что для начал ему нужно открыть счет своим голам в первенстве, а уже потом ставить какие-то конкретные цели на сезон.

    – Проблемы со здоровьем сейчас испытываете?

    – Все нормально.

    – С «Тамбовом» сыграете?

    – Надеюсь, что выйду на поле.

    – Чемпион-лига, где вы играли в «Рединге», и ФНЛ – небо и земля?

    – Да вы сами все прекрасно понимаете. Не будем об этом.

    – Вам не обидно, что Ионова арендовал ЦСКА, Денисова пригласил «Локомотив», а вас московские клубы не позвали?

    – Нужно смотреть правде в глаза. Моя статистика в прошлом сезоне не впечатляет. Что уж скрывать... Поэтому ни один московский клуб она и не зацепила. Так что вот так...

    – «Динамо» – явный фаворит ФНЛ?

    – Однозначно.

    – Однако в последнем туре уступило на своем поле «Тосно» (0:1).

    – «Тосно» – отличная команда, победила «Динамо» в Химках. Но близко их подпускать мы не намерены.

    – В конце прошлого сезона вы назвали свою статистику позорной. Какую планку, цель ставите лично перед собой в ФНЛ?

    – Какая планка? Дайте хоть гол сначала один забить. А потом уже посмотрим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2016 09:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 3 сентября 2016, 23:02

      Паша вешай бутсы! с Тамбовом ничего не показал..а пел про рвение и доверие.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 3 сентября 2016, 11:57

      Нужно стараться, чтобы дали поиграть в Динамо. Хотя бы в створ попадать.

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