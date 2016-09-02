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    Погребняк: «У «Динамо» есть должок перед болельщиками»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Томь» в минувшее трансферное окно.

    – «Томь» действительно выходила с предложением. Я бы с удовольствием поработал со своим любимым тренером Валерием Петраковым. Но по семейным обстоятельствам переехать в Томск не смог.

    – Еще кто-то вас звал из премьер-лиги?

    – Да, но афишировать и конкретизировать я не буду.

    – Теперь придется играть в ФНЛ.

    – Что ж, раз так сложилось, значит, придется поиграть в лиге уровнем пониже. Я же когда-то выступал за «Балтику». У нас есть должок перед болельщиками. Необходимо вернуться в премьер-лигу, чтобы больше никто не вспоминал о том кошмарном сезоне.

    – Значит, проблем с мотивацией у вас не будет?

    – Такой клуб, как «Динамо», должен играть в высшей лиге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2016 19:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 4 сентября 2016, 14:50

      в этом году зато динамо будет с трофеем, минимум бронзу фнл возьмут)))

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      Рейтинг: +62

      nik33 4 сентября 2016, 05:43

      Паша надо помочь клубу.

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 3 сентября 2016, 01:40

      Паша не давай интервью больше, просто сиди там

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 сентября 2016, 23:48

      Должок есть, Паша, надо отработать

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      Рейтинг: +87

      Polilux 2 сентября 2016, 22:15

      Главное чтоб ноги были ровные и не две левые !!!

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      Рейтинг: +577

      yurdin 2 сентября 2016, 20:06

      Бабки капают, играть не надо- долгов перед Динамо нет...Чтоб я так жил!))(

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