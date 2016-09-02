Сарсания: «ЦСКА не стал сильнее по итогам летней трансферной кампании»

Бывший спортивный директор «Динамо» и «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о трансферной работе ЦСКА этим летом.

«Если смотреть на тех футболистов, кто постоянно играет, то состав ЦСКА особо не претерпел изменений. Мусу заменил Траоре, только забить новичку не удалось ни разу и усилением его трансфер пока не выглядит. У ЦСКА стабильный и опытный состав, но по итогам летней кампании чемпион сильнее не стал», – отметил Сарсания.