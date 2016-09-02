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    Сарсания: «ЦСКА не стал сильнее по итогам летней трансферной кампании»

    Бывший спортивный директор «Динамо» и «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о трансферной работе ЦСКА этим летом.

    «Если смотреть на тех футболистов, кто постоянно играет, то состав ЦСКА особо не претерпел изменений. Мусу заменил Траоре, только забить новичку не удалось ни разу и усилением его трансфер пока не выглядит. У ЦСКА стабильный и опытный состав, но по итогам летней кампании чемпион сильнее не стал», – отметил Сарсания.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2016 15:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 сентября 2016, 20:54

      ....та это и дураку видно, что сильнее ни кто не стал, но этому же дураку видно и то, что стало меньше откатных суперсделок с "суперигроками" (якобы) и твой, дядя, карман тоже стал тоньше....во благо россии-матушки, аминь!!!

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 2 сентября 2016, 15:23

      Может зимой что-то проклюнется, стадик то достроили...можно и на трансферы баблишко теперь тратить.

      -3
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 2 сентября 2016, 15:09

      Не просто не стали сильнее,слабее стали,защита постарела еще больше,напа хоть муса подменял и не нуждались,учитывая что он не травматичный игрок,а тут травматичный, не забивает да еще и раскоряка

      4
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > RamonCSKA 2 сентября 2016, 20:58

      ....респект рамон!...хоть у одного нашлась смелость признаться в провале транскомпании

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