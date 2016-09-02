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    Мещеряков: «Ротенберг будет в «Локомотиве» играть, а не сидеть на скамейке»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков дал понять, что московский клуб рассматривает защитника Бориса Ротенберга в качестве основного игрока.

    «Ротенберг – квалифицированный защитник. На мой взгляд, его подписание позволит тренеру варьировать различные тактические схемы. Он точно будет играть. Никаких приобретений ради того, чтобы люди посидели на скамейке, мы не делаем», – отметил Мещеряков.

    Источник: ТАСС

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    02.09.2016 12:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 2 сентября 2016, 14:36

      Бесплатная аренда, в довесок к Денисову, вот и взяли. А выпускать легионера Ротенберга вместо росиянина Шишкина... вряд ли.

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 2 сентября 2016, 12:13

      Борис - трудолюбивый парень. Этого у него не отнять. Но вот играть он будет в лучшем случае на заменах в конце матча.

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