Мещеряков: «Ротенберг будет в «Локомотиве» играть, а не сидеть на скамейке»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков дал понять, что московский клуб рассматривает защитника Бориса Ротенберга в качестве основного игрока.

«Ротенберг – квалифицированный защитник. На мой взгляд, его подписание позволит тренеру варьировать различные тактические схемы. Он точно будет играть. Никаких приобретений ради того, чтобы люди посидели на скамейке, мы не делаем», – отметил Мещеряков.