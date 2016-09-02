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  • Отбор ЧМ-2018. Бразилия разгромила Эквадор, Неймар забил победный гол

Отбор ЧМ-2018. Бразилия разгромила Эквадор, Неймар забил победный гол

2 сентября 2016, 01:59
10

В матче седьмого тура отбора на чемпионат мира-2018 сборная Бразилии оказалась сильнее команды Эквадора – 3:0. Счет открыл Неймар, второй мяч забил в свои ворота Вальтер Айови, а окончательный результат установил Габриэл Жезус.

Этот результат вывел Бразилию на четвертое место, Эквадор занимает вторую строчку.

Отбор ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ. 7-й тур

Эквадор – Бразилия – 0:3 (0:0)

Гол: 0:1 – Неймар, 72 (с пенальти); 0:2 – Айови, 87 (в свои ворота); 0:3 – Жезус, 90.

Удаления: Паредес, 76 – нет.

Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Эквадор Бразилия
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Аристократ Олжик
1472776383
С победой!
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Russo_
1472779108
Неймар красавец
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АртурZaСМ
1472782850
Вообще то Неймар забил первый гол , а не победный... Выбирайте заголовки правильно, а не лишь бы лишь бы...
Ответить
Дон Посей
1472784664
Красивый был футбол... Теперь с ностальгией ищу себе в подарок старую советскую книжку "Пеле, Гарринча,футбол" от любого на сайте...А вы не читали? В ответ пришлю настоящий билет на Кубковый матч 2015 "Волга"-"Зенит" и набор самодельных почтовых марок с изображением спортивных сооружений Ржева, Костромы, Твери и Молоково. Ха! С ув.
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sprint5
1472786460
к этому пришло
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galem72
1472786513
Видимо, игра длилась до 80 минуты, раз шар Неймара оказался победным. )) Потом ребята тупо пинали мяч для себя. Да уж, редакция...
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VeniaminS
1472851130
А первыйтайм сухой!!!
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