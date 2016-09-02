Отбор ЧМ-2018. Бразилия разгромила Эквадор, Неймар забил победный гол

В матче седьмого тура отбора на чемпионат мира-2018 сборная Бразилии оказалась сильнее команды Эквадора – 3:0. Счет открыл Неймар, второй мяч забил в свои ворота Вальтер Айови, а окончательный результат установил Габриэл Жезус.

Этот результат вывел Бразилию на четвертое место, Эквадор занимает вторую строчку.

Отбор ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ. 7-й тур

Эквадор – Бразилия – 0:3 (0:0)

Гол: 0:1 – Неймар, 72 (с пенальти); 0:2 – Айови, 87 (в свои ворота); 0:3 – Жезус, 90.

Удаления: Паредес, 76 – нет.

Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)