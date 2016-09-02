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Материалы

Эквадор - Бразилия

02.09.2016, Пятница, 00:00 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур Эквадор - Бразилия
Кубок Америки 2016, группа B
Групповой этап, 1 тур
5 июня, воскресенье 05:00 Бразилия 0:0 Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2014

10 сентября, среда 05:00 Бразилия 1:0 Эквадор
Кубок Америки 2011, группа B
3 тур
14 июля, четверг 04:45 Бразилия 4:2 Эквадор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 18 12 5 1 41:11 +30 41
2. Уругвай 18 9 4 5 32:20 +12 31
3. Аргентина 18 7 7 4 19:16 +3 28
4. Колумбия 18 7 6 5 21:19 +2 27
5. Перу 18 7 5 6 27:26 +1 26
6. Чили 18 8 2 8 26:27 -1 26
7. Парагвай 18 7 3 8 19:25 -6 24
8. Эквадор 18 6 2 10 26:29 -3 20
9. Боливия 18 4 2 12 16:38 -22 14
10. Венесуэла 18 2 6 10 19:35 -16 12
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    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks 2 сентября 2016, 02:27

    блядь да расчитайте уже......на уругвай поставить надо......

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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 1 сентября 2016, 09:57

    ничья

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