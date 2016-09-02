Канте: «Моуринью звал меня в «МЮ», но я выбирал между «Лестером» и «Челси»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте, перешедший в лондонский клуб из «Лестера», рассказал о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приглашал его в свою команду.

«Звонок Моуринью был удивителен, хотя я и был предупрежден, что он свяжется со мной. Я выслушал его аргументы на тему того, почему я должен перейти в «Юнайтед».

Но в то время я колебался между тем, чтобы остаться в «Лестере» или перейти в «Челси».

Переговоры были уже шли полным ходом. У меня были хорошие чувства после разговора с Конте», – сказал Канте.